Zur Person

Curdin Perl ist 32 Jahre alt, verheiratet, Vater einer Tochter und lebt in Pontresina. Der Durchbruch im Weltcup gelang ihm in der Saison 2006/2007. Sein bestes Resultat war ein vierter Rang an der Tour de Ski 2010/2011 und der Sieg mit der Staffel 2010.