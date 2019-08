Die hohen Sommertemperaturen haben die Leute in die Bergregionen getrieben. Diese sind an ihre Kapazitätsgrenze gekommen und wollen jetzt zum Beispiel Gratiskarten für die Bergbahnen abschaffen.

Auch wenn die Zahlen noch fehlen, der Davoser Tourismusdirektor Reto Brandschi ist mit der Entwicklung des Sommertourismus zufrieden. Sie habe aber auch ihre Schattenseiten.

Für die Engpässe gibt es verschiedene Gründe: Im Sommer laufen nicht gleich viele Bahnen wie im Winter. Zudem brauchen Velofahrer und E-Biker in den Gondeln viel Platz. Es werde deshalb oft eng, unten an der Kasse und manchmal auch oben am Berg.

Davos schafft Gratiskarte ab

Ein weiterer Grund für den Grossandrang sei auch die Gästekarte, welche den Hotelgästen in Davos seit 2006 ermöglicht, gratis und jederzeit alle Bahnen in der Region zu benutzen.

Dank der Gästekarte haben sich die Frequenzen in den letzten zehn Jahren fast verfünffacht, so Branschi. Jetzt ist man aber offenbar Opfer vom eigenen Erfolg geworden. Die Gratiskarte wird abschafft. «Wir hoffen, dass die Leute nicht jeden Tag auf den Berg gehen, wenn sie wieder zahlen müssen», so Reto Branschi. Zudem würden die Bahnen selber ohne diese Gratiskarte mehr verdienen.

Zwei Millionen für Wege und Trails

Der Blick auf andere Destination gibt den Davosern Recht. In der Lenzerheide gibt es zum Beispiel keine gratis Gästekarte. Trotzdem ist der Ansturm auch dort gross. «Im Winter gibt es Schlangen wegen den Skifahrern, im Sommer an Spitzentagen wegen der Bikes», sagt Marc Schlüssel von der Tourismusdestination Lenzerheide.

Entflechtung ist das Zauberwort in der Lenzerheide. Um Wanderer und Biker aneinander vorbei zu bringen, zahlt die Gemeinde alleine dieses und nächstes Jahr fast zwei Millionen Franken für Wege und Trails.

Engpass am See

In Flims Laax Falera gibt es den Engpass nicht auf den Bergbahnen sondern am Caumasee und auf dem Zubringerbähnli zum See. An schönen Tagen tummeln sich dort bis 3000 Personen um den kleinen Caumasee.

«Mir schwebt vor, dass am Morgen die Yoga-Gruppe am See ist, am Nachmittag braucht es Angebote für Familien und am Abend könnte es eine Bar oder Lounge sein», so der Tourismusdirektor André Gissler von Flims Laax Falera.

Es sind Visionen, um also zu verhindern, dass es zum Dichtestresse am See oder Berg kommt. Noch vor wenigen Jahren hätten die Bündner Touristiker von solchen Problemen noch träumen können.

