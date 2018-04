Legende: Glut in einer ungenügend gelöschten Feuerstelle dürfe aufgeflammt sein, heisst es zum Brand in Rapperswil-Jona. KAPO ST. GALLEN

Das sommerliche Wetter macht Lust auf Grillen im Freien. Doch es ist Vorsicht geboten: Mit den warmen Temperaturen steigt die Waldbrandgefahr - so auch in einigen Teilen des Kantons Graubünden.

In den letzten vier Tagen hat es im Kanton Graubünden fünf Flurbrände gegeben, heisst es bei der Polizei auf Anfrage. Zweimal brannte es es in Landquart, einmal am Rheindamm in Maienfeld, in Lumbrein musste die Feuerwehr Lumnezia eine Brandwache aufstellen und in Vals in der Surselva sind 800 Quadratmeter Wiesland dem Feuer zum Opfer gefallen.

Auch wenn der Kanton St. Gallen keine Waldbrandgefahr meldet, so ist denn doch in Rapperswil-Jona ein Wiesenbord mit einer Fläche von etwa 1000 Quadratmeter abgebrannt. Die Kantonspolizei St. Gallen geht davon aus, dass eine nicht genügend gelöschte Feuerstelle der Brandherd war.