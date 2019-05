Thomas Schmid leitet seit 2017 die Finanzkontrolle des Kantons Graubünden. Der Betriebsökonom und Wirtschaftsprüfer war vor seinem Wechsel in die kantonale Wechsel in der Privatwirtschaft tätig. Er arbeitete als Wirtschaftsprüfer und Berater mit Arbeitsaufenthalten an verschiedenen Standorten weltweit.