Es war die Überraschung in der Debatte, dass die Leitplanken zur Bauland-Mobilisierung nicht angepasst wurden. In der Eintretensdebatte hatten Vertreter der FDP diese kritisiert. Es sei ein zu starker Eingriff in das Privateigentum, wenn beispielsweise die Gemeinde ein Kaufsrecht habe. Sinnvoller seien zusätzliche Gebühren, wenn jemand sein Land nicht überbaue. In der Debatte selber jedoch gab es keine Änderungsanträge.