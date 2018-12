Legende: Audio SVP: Kritische Fragen an den Stadtrat abspielen. Laufzeit 01:23 Minuten.

SVP: Kritische Fragen an den Stadtrat

Erstunterzeichner des Vorstosses ist SVP-Gemeinderat Mario Cortesi. Er bezeichnet das Vorgehen der Industriellen Betriebe Chur IBC als «Propaganda» und «Manipulation».

Im November hat das «Regionaljournal Graubünden» berichtet, dass die IBC 10'000 Franken für eine Videoproduktion bezahlt hat. Das Video warb für ein Ja zu den neuen Churer Sportanlagen.

Die SVP will im Vorstoss unter anderem vom Gemeinderat wissen, ob er bei der IBC interveniert hat und wie er solche Fälle in Zukunft verhindern will. Unabhängig vom Vorstoss hat der Stadtrat das Sponsoring gegenüber Radio SRF als «heikel» bezeichnet.