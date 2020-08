Mitte Juli waren in einem Jugendlager mit rund 100 Personen im Alter zwischen 9 und 13 Jahren mehrere Coronavirus-Fälle festgestellt worden. Einige Teilnehmer des Jugendlagers zogen, noch vor Auftreten von Symptomen, weiter in ein anderes Ferienlager. Die rund 30 Teilnehmenden des Jugendlagers wurden sofort in Quarantäne gesetzt und das Ferienlager aufgelöst.