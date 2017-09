Keine Chance für Landquart: Regierungsrat Martin Jäger bestätigt auf Anfrage erneut, dass der Standort der HTW Chur in der Bündner Hauptstadt bleibt. Es würde ihn sehr erstaunen, wenn die Regierung ihren Entscheid ändert und den Standort der HTW nochmals diskutiert. Erst anfangs Jahr haben die Bündner entschieden, dass die HTW in Chur bleibt und ein neuer Campus in der Hauptstadt gebaut werde.

Allerdings: Die Standortsuche in Chur erweist sich als schwierig. Deshalb hatte gestern der Gemeindepräsident von Landquart im Regionaljournal angekündigt, dass seine Gemeinde nochmals einen Anlauf nehme und einen HTW Standort in Landquart – direkt beim Bahnhof – anbiete. Bis Ende Jahr soll das Dossier der Regierung eingereicht werden.