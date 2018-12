In der Augustsession hat der Bündner Grosse Rat beschlossen, dass die Bündner Polizistinnen und Polizisten in Zukunft Bodycams tragen dürfen. Die Kameras werden am Körper befestigt und sollen beispielsweise an Demonstrationen deeskalierend wirken.

Wer gefilmt wird, so die Hoffnung, überlegt sich eher, wie er sich verhalten soll. Das gilt sowohl für Gewalt gegen Polizisten sowie für Polizeigewalt.

Andere Erfahrungen abwarten

Doch vom Gesetz, das im Januar in Kraft tritt, will die Bündner Polizei vorerst nicht Gebrauch machen. «Bei der Kantonspolizei Graubünden ist in mittelfristiger Zukunft keine Anschaffung von Bodycams geplant», so Mediensprecher Markus Walser.

Man wolle erst die Erfahrungen anderer Polizeikorps abwarten. In der Stadt Zürich etwa wird nach einer Pilotphase derzeit darüber diskutiert, ob die Kameras definitiv eingeführt werden sollen.