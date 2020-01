Normalerweise werden Wettkämpfe im Eisschnelllaufen in grossen Hallen durchgeführt. An den Olympischen Jugendspielen, die am Donnerstag beginnen, ist das anders.

Die Wettkämpfe sollen auf dem St. Moritzersee stattfinden. In St. Moritz gehen auch die Bob-, Skeleton- und Rodelwettbewerbe über die Bühne.

Die verhältnismässig warmen Dezembertemperaturen haben den See in diesem Winter allerdings spät gefrieren lassen. Lange war deshalb unklar, ob genügend Eis vorhanden ist, um die Wettkämpfe auf dem See durchzuführen. Als Alternative wurde auch der kleinere Stazersee ins Spiel gebracht.

Nun aber gibt OK-Präsident Martin Berthod Entwarnung: «Wir haben genügend Eis. Die letzten Nächte waren kalt.» Eine Herausforderung sei das spiegelglatte Schwarzeis: «Auf dem See ohne Schlittschuhe unterwegs zu sein, ist viel schwieriger, als wenn Schnee liegt.» Man prüfe derzeit, wie sich Besucher, Betreuer und so weiter ohne Schlittschuhe sicher auf dem Eis bewegen können.

Die Wettkämpfe im Eisschnellaufen finden zwischen dem 12. und dem 16. Januar statt.