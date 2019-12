Legende: Lausanne putzt sich heraus Der Schauplatz der 3. Youth Olympic Games im Januar 2020. Keystone

Die Schweizer Talente sind bei den Heimspielen in der Romandie in 15 der 16 auf dem Programm stehenden Disziplinen vertreten. Die total 112 Athleten (je 56 Mädchen und Knaben), die die Youth Olympic Games (YOG) in Lausanne mit Heimvorteil in Angriff nehmen dürfen, stammen aus 21 Kantonen.

Mit 43 selektionierten Schweizern stellt der Eishockeyverband die grösste Gruppe innerhalb des Swiss-Olympic-Youth-Teams. Eine Übersicht über alle nominierten Sportler finden Sie auf folgender Website, Link öffnet in einem neuen Fenster. Neben den Aktiven zählen 77 Trainerinnen und Trainer sowie andere Betreuende zur offiziellen Delegation.

Die Kennzahlen zum Anlass Datum: 9. bis 22. Januar 2020 – 14 Wettkampftage

9. bis 22. Januar 2020 – 14 Wettkampftage 8 Austragungsorte in 2 Ländern (Schweiz, Frankreich)

81 Wettkämpfe: Je 33 Männer & Frauen, 15 Mixed

16 Disziplinen in 8 Wintersportarten

1880 AthletInnen zwischen 15 und 18 Jahren aus über 70 Ländern

Deutlicher Zuwachs

Da das Gastgeberland der Olympischen Jugendspiele Anspruch auf eine höhere Zahl Quotenplätze hat, ist die Schweizer Delegation für Lausanne 2020 markant grösser als bei den vergangenen Ausgaben. 2012 hatten sich 26 Schweizerinnen und Schweizer auf den Weg nach Innsbruck gemacht. Für Lillehammer 2016 war das Team 48-köpfig.

Die Sporthilfe unterstützt 95 der 112 selektionierten YOG-Athleten.