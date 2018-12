Bislang gab es in Graubünden kaum spezifische Angebote für jüngere Palliativpatienten, die nicht zuhause gepflegt werden können. Sie konnten ihre letzten Tage in einem Pflegeheim oder in einem Spital verbringen.

Diese Lücke will das Hospiz in Maienfeld nun schliessen. Das Hospiz ist an ein Alters- und Pflegeheim angeschlossen, wird aber von einem separaten Team geführt.

Was ist Palliative Care? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Palliativ Care, also die Palliativbetreuung dient der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit einer lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert sind. Dies geschieht durch Vorbeugung und Linderung von Leiden mittels frühzeitiger Erkennung, hochqualifizierter Beurteilung und Behandlung von Schmerzen und anderen Problemen physischer, psychosozialer und spiritueller Natur. (Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO)

Das Hospiz in Maienfeld bietet Platz für vier Patienten. Neben den Einzelzimmern steht ihnen und ihren Familien ein Wohnbereich mit Küche zur Verfügung. Das Hospiz wird vorerst in einer dreijährigen Pilotphase betrieben. Für diese Dauer hat der Kanton eine Defizitgarantie zugesichert.