Pläne für einen Heliport in Davos gibt es bereits seit vielen Jahren. Ursprünglich träumte man von einer Helibasis mit kommerziellen, also auch touristischen Flügen. Wegen massiver Kritik wich die Gemeinde davon ab. Nun will die Rega eine Basis in Davos errichten, mit zwei Landeplätzen und einem Hangar. Die Rega begründet dies damit, dass zu Spitzenzeiten schon heute zusätzliche Helikopter in Graubünden fliegen müssen.