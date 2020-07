Reithalle St. Moritz

2017 wurde die Reithalle in St. Moritz zur privaten Nutzung ausgeschrieben. «Ziel ist es, die Reithalle in neuem, attraktivem Gewand erscheinen zu lassen und sie für vielfältige, öffentliche Aktivitäten nutzbar zu machen», schrieb das Bauamt der Gemeinde damals in einer Informationsbroschüre. Auch wenn einzelne Projekt weiterverfolgt wurden, blieb die Ausschreibung erfolglos.

Nun will sich die Gemeinde selber um die Sanierung der Halle kümmern. «Man hat sich entschieden, dass man die Halle vor dem Zerfall retten muss», sagt Gemeindepräsident Christian Jott Jenny. Damit künftig Konzerte und andere Kultur-Anlässe in der Halle stattfinden können, sucht die Gemeinde nun Architekten und Ingenieure, die sich der Halle annehmen.

Projektierung ab 2021

Das Planerwahlverfahren werde in den nächsten Tagen online publiziert, teilt die Gemeinde mit. Das Planungsteam werde in einem selektiven Verfahren ausgesucht. Dieses soll über Erfahrung in der Planung und Bearbeitung historischer Bausubstanz verfügen. Die Projektierung soll Anfang 2021 in Angriff genommen werden.