Im Münstertal soll ein Ferienressort mit vier Gebäuden und 212 Betten erstellt werden. 30 Millionen Franken möchte die Architekten- und Immobilienfamilie Domenig mit Sitz in Chur in dieses Projekt investieren. Das Geld fliesst aber nur, wenn die Münstertaler im Gegenzug eine neue Seilbahn vom Ressort in Skigebiet am Ofenpass bauen. In mehreren Abstimmungen hat sich die Bevölkerung für das Projekt ausgesprochen.