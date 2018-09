Die Schweiz ist laut dem Bund das einzige Land weltweit, dass die schönsten Dörfer und Städte analysiert und inventarisiert. Die Idee dazu entstand in den 1960er-Jahren, als die Wirtschaft brummte, erklärt Patrick Schoeck vom Schweizer Heimatschutz. «Man kann sich heute fast nicht mehr vorstellen, wieviel damals gebaut wurde». Die Leute hätten sich gefragt, ob sie das Richtige tun würden.

Bauboom in der Nachkriegszeit

So entschied beispielsweise der Bund, die neue Autobahn A 13 mitten durch das Südbündner Dorf Roveredo zu führen und riss dadurch während Jahrzehnten ein Dorf in zwei Teile. Das sollte das ISOS künftig verhindern. Ab 1973 entwickelte der Bund das Inventar, um grosse Bauvorhaben wie Strommasten oder Autobahnen besser in die Landschaft einzupassen und nicht ganze Ortschaften in Mitleidenschaft zu ziehen.