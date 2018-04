Die Urteile im Fall «Cresta Run» waren ursprünglich geheim. Um sie einsehen zu können, ging das «Regionaljournal Graubünden» von Radio SRF 2016 vor Bundesgericht und bekam Recht. «Die Justizöffentlichkeit bedeutet eine Absage an jegliche Form der Kabinettjustiz», rügte das Bundesgericht das Bündner Kantonsgericht. Ziel sei es, Transparenz in der Rechtssprechung und damit Vertrauen in die Gerichtsbarkeit zu schaffen.