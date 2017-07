Im Kanton Graubünden gab es heftige Gewitter. Am Flüelapass führte der heftige Regen zu einem Erdrutsch - die Passstrasse musste gesperrt werden. 36,2 Millimeter Regen fielen in Susch, auf der Engadiner Seite des Passes, wie es in der Mitteilung von SRF Meteo heisst. Auch im Bergell kam es zu Verkehrsbehinderungen wegen heftiger Gewitter. Dort wurden laut SRF Meteo 22,6 Millimeter Regen verzeichnet.

Val S-charl nur per Helikopter erreichbar

Im Val S-charl wurde die Strasse an mehreren Orten durch Erdrutsche verschüttet. Dadurch sassen 15 Personen in ihren Fahrzeugen fest und kamen nicht mehr weiter, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Die Rega konnte im Verlauf der Nacht 13 Personen an einem Seil hängend aus dem Val S-charl fliegen. Zwei Personen mussten die Nacht in ihrem Fahrzeug verbringen. Verletzt wurde niemand.

Zurzeit befinden sich noch rund 50 Personen im Val S-charl. Diese werden im Laufe des Tages per Helikopter aus dem Tal geflogen.