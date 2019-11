Lösungsvorschlag 1 - «Majorz pur»: Graubünden soll am Majorzsystem festhalten und zwar überall. Auch in Zukunft soll also die Persönlichkeitswahl im Vordergrund stehen. Dies hätte zur Folge, dass es beispielsweise in der Stadt Chur mehrere Wahlkreise gibt. Der Vorschlag stammt von der BDP.

Lösungsvorschlag 2 - «die Minimalvariante»: Auch CVP-Politiker Reto Crameri möchte möglichst viel Majorzsystem wie heute. In den 32 unbestritten Wahlkreisen soll alles bleiben wie es ist, in den zwei grössten Wahlkreisen Chur und in fünf Dörfern soll das Proporzsystem eingeführt werden. Die restlichen zu grossen Wahlkreise würden aufgesplittet.

Lösungsvorschlag 3 - «11 Regionen statt 39 Kreise»: SVP-Politiker Roman Hug spricht sich für die Regionen als künftige Wahlkreise aus. Statt 39 Wahlkreisen gäbe es dann noch 11. Die Details des Wahlsystems wären noch zu klären.

Lösungsvorschlag 4 - «Proporz pur»: Für ein reines Proporzmodell setzt sich die SP ein. Gewählt würden in erster Linie Parteien, die Sitze im Grossen Rat dann gemäss dem Wähleranteil auf die Wahlkreise verteilt.