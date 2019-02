Der Kanton Graubünden will bis zum Sommer ein eigenes Wolfs-Warnsystem aufbauen. Dies sagt der Leiter des Bündner Amts für Jagd und Fischerei, Adrian Arquint, auf Anfrage. Die von den Wildhüter gemeldeten Spuren oder Sichtungen sollen dann über eine Zentrale per SMS an Bauern, Imker und andere Interessierte in der Region weitergeleitet werden. So sollen sie genug früh Schutzmassnahmen ergreifen können.

Bis anhin hätten sich die Bauern in einzelne Regionen selber über Whatsapp oder SMS gegenseitig informiert, so Arquint. Nun soll ein kantonales System aufgebaut werden.

Wolfskanton Graubünden hinkt hinterher

Graubünden hinkt punkto Warnsystem den anderen Kantonen hinterher. In allen Ostschweizer Kantonen wird per SMS gewarnt. Ausnahme ist der Kanton Thurgau, wo aktuell noch per Mail eine Wolf-Warnung verschickt wird. Eine SMS-Warnung sei aber im Aufbau, heisst es auf Anfrage.

Auch die weiteren Bergkantone in der Innerschweiz oder auch das Wallis kennen schon seit einigen Jahren Wolf-Warndienste per SMS. Sogar der Kanton Zürich hat einen SMS-Warndienst eingerichtet.