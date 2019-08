Die Gemeindeversammlung von Surses hat am Montag einem Beitrag von maximal 510'000 Franken für die Pläne der Kulturstiftung Origen zugestimmt. Origen will zwei historische Gebäude in Mulegns kaufen und neu beleben.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zukunftspläne für Strassendorf Origen will Mulegns als «Kulturdorf» am Julier etablieren

Von insgesamt 5,6 Millionen Franken fehlen Origen damit noch 1,4 Millionen. Leiter Giovanni Netzer zeigt sich aber zuversichtlich, das Geld zusammenzukriegen: «Der Entscheid von Surses ist wichtig. Weitere potenzielle Geldgeber haben ihre Unterstützung nämlich davon abhängig gemacht.»

Man sei mit dem Kanton, aber auch diversen Stiftungen in Kontakt. Diese seien also nur zu einem Beitrag bereit gewesen, wenn auch die Gemeinde mitzahlt. Bis Ende Jahr will Origen die 5,6 Millionen Franken haben.