Rechtzeitig zu Weihnachten sollen wieder Gottesdienste in der Kirche stattfinden können. Bald kommt der neue Turm.

Nach Brand: Herzogenbuchsee kann Weihnachten in der Kirche feiern

Nach dem Kirchenbrand an Heiligabend 2019 in Herzogenbuchsee wird nächste Woche der neue Turmhelm aufgesetzt.

Nach über acht Monaten intensiver Renovation erhält die Kirche damit wieder ein Dach, eine Uhr und kann wieder läuten.

Rechtzeitig zu Weihnachten 2020 solle sie für Gottesdienste wieder zur Verfügung stehen.

Die Brandursache kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden.

Am 24. Dezember 2019 war das Feuer im Kirchturm ausgebrochen. Ein Teil der Dachkonstruktion stürzte ein und riss ein Loch ins Kirchenschiffdach. Die Ursache liess sich nicht mit Sicherheit bestimmen. In Frage kommen laut Polizei ein technischer Defekt an den elektrischen Gebäudeinstallationen oder eine brennende Kerze.

Neuer Turm für die Kirche

Die Renovationsarbeiten kommen jedoch plangemäss voran. Nächste Woche soll die Kirche ihren neuen Turmhelm erhalten. «Die Kirche erhält wieder ein Dach. Das Uhrwerk wird montiert, die Zeiger zeigen wieder die Zeit an und die Glocken können wieder läuten», sagt Christoph Tanner, Präsident der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Herzogenbuchsee.

Die Kirche erhält wieder das Gesicht, das sie vor dem Brand hatte.

Die Holzkonstruktion kann jedoch nur auf den Turm aufgesetzt werden, wenn es das Wetter zulässt. Danach wird der Turm mit Kupfer verkleidet. Anfang April 2021 sollte auch die Orgel wieder eingesetzt werden können.

Der Brand hat in der Kirche von Herzogenbuchsee Spuren hinterlassen Bild 1 / 4 Legende: Im Inneren der Kirche haben vor allem die Löscharbeiten Spuren hinterlassen. Die Kirchenfenster waren weiterhin intakt. zvg/Reformierte Kirchgemeinde Herzogenbuchsee Bild 2 / 4 Legende: Das Dach des Kirchenschiffs konnte an den beschädigten Stellen gedeckt werden, um das Eindringen von Regen zu verhindern. Die Kirche stehe grundsätzlich stabil. Teile der Gipsdecke lösten sich aber, darum durfte die Kirche aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. zvg/Reformierte Kirchgemeinde Herzogenbuchsee Bild 3 / 4 Legende: Aufgrund des Wasserschadens durch die Löscharbeiten wurde die Orgel stark in Mitleidenschaft gezogen. Die 2400 Orgelpfeifen müssen ausgebaut werden. Im April 2021 soll sie fertig renoviert sein. zvg/Reformierte Kirchgemeinde Herzogenbuchsee Bild 4 / 4 Legende: Die Glocken hingen nach dem Brand noch im Turm und schienen laut der Kirchgemeinde nach einer Besichtigung von aussen einigermassen intakt. zvg/Reformierte Kirchgemeinde Herzogenbuchsee

Während der Renovation werden Strassen gesperrt, für Zuschauer wird ein gesicherter Bereich eingerichtet. Rechtzeitig zu Weihnachten 2020 sollte die Saalkirche wieder für Gottesdienste zur Verfügung stehen.