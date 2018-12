In der TV-Sendung «100 Prozent Schweizer Musik - Paola & Friends» interpretieren Schweizer Musiker die Hits von Paola Felix neu.

Dabei sind unter anderem Beatrice Egli, Peter Reber, Pepe Lienhard und Michael von der Heide.

Vorbereiten konnte sich Paola Felix nicht auf die Sendung, wie sie im Interview sagt.

«Man hat mir gesagt: Frau Felix, lehnen sie sich zurück, lassen sie sich überraschen und geniessen sie.» Paola Felix wusste im Vorfeld der TV-Sendung nicht, was auf sie zukommen wird. «Alles, was kam, war überraschend», sagt die St. Galler Sängerin und Moderatorin. Es seien Bilder und Einspieler gezeigt worden, von denen sie nicht gedacht hätte, dass sie noch in einem Archiv vorhanden sind.