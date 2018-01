Die Anteilnahme am Tod des langjährigen Ersten Staatsanwalts des Kantons St. Gallen, Thomas Hansjakob, war heute bei der Abdankungsfeier in der Kathedrale in St. Gallen sehr gross. Unter den Trauergästen waren auch die St. Galler Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter, Bundesrichter Niklaus Oberholzer und Bundesanwalt Michael Lauber.

Würdigung seines Lebens und Wirkens

In der voll besetzten Kathedrale würdigte der St. Galler Justizdirektor Fredy Fässler das Engagement von Thomas Hansjakob in der Rechtspflege. Die Feier war auch geprägt von persönlichen Erlebnissen der Wegbegleiter. So sagte etwa Christoph Ill, Leiter des kantonalen Untersuchungsamtes, Hansjakob habe den Übernamen «Hanfjakob» durchaus geschätzt.

Der Erste Staatsanwalt des Kantons St. Gallen ist letzte Woche völlig unerwartet im Alter von 61 Jahren an einem Herzversagen gestorben.

