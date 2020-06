Die Verantwortlichen der Olma Messen St. Gallen sind am Freitag zum Schluss gekommen, dass eine erfolgreiche Durchführung der Olma 2020 nicht möglich ist. Man habe in den vergangenen Wochen verschiedene Szenarien und Alternativen geprüft, heisst es in einer Mitteilung. Für die Absage gebe es zwei wesentliche Gründe.

Zu wenig Vorlaufzeit

Die Umsetzung einer Messe in der Grössenordnung der Olma brauche einen organisatorischen und planerischen Vorlauf von mehreren Monaten, damit Aufträge rechtzeitig erteilt und Vorbereitungen getroffen werden können.

Legende: Mit der Absage der Olma wird es dieses Jahr auch kein Säulirennen geben. Keystone

«Wir haben lange gehofft, dass Entscheide fallen, die uns entgegenkommen», sagt Christine Bolt, Direktorin der Genossenschaft Olma Messen St. Gallen. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, an dem man nicht länger habe warten können.

Abstandsregeln nicht umsetzbar

Man gehe mittlerweile nicht mehr davon aus, dass die Coronamassnahmen soweit gelockert werden, dass die Olma planmässig durchgeführt werden kann, sagt Bolt. Gemäss den Verantwortlichen der Messe ist unter anderem die Einhaltung einer Abstandsregel an der Olma nicht umsetzbar, auch wenn der momentan gültige Abstand von zwei Metern reduziert werden würde. Der vorgesehene Gastkanton Schaffhausen wird an der Olma 2021 teilnehmen.