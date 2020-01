«Es guets Neus» wünscht man sich in Urnäsch am 13. Januar. Eine Ausstellung gibt Einblick in das Silvesterchlausen.

Die Entstehung der «schö-wüeschte» Silvesterchläuse, als Ergänzung zu den schönen und den wüeschten, war zu Beginn der 1960er-Jahre. Ein solcher Schuppel war erstmals am Silvester 1963/64 unterwegs. Es ist der Chörli-Schuppel. Männer vom Jodelchörli Urnäsch, die sich von im Wald gesammelten Materialien wie Rinde, Moos, Tannenbart, Schneckenhäusern, Föhren, Tannenzäpfen oder Buchennüsslein inspirieren lassen.

Das Appenzeller Brauchtumsmuseum in Urnäsch geht in einer Sonderausstellung der noch jungen Tradition der «schö-wüeschte» Silvesterchläuse nach. In der Ausstellung sind ein «schö-wüeschte» Chlaus des Bindli- und einer des Saien-Schuppels sowie «schö-wüeschti» Hüet anderer Gruppen aus den letzten Jahrzehnten zu sehen.

Bild 1 / 3 Legende: Die schönen Chläuse tragen bunte Kleider, Masken und schillernde Hüte und Hauben mit kleinen Lampen drin. SRF Bild 2 / 3 Legende: Die wüeschten Chläuse sehen von weitem aus wie wandelnde Reisig- oder Strohhaufen. Häufig tragen sie furchteinflössende Masken. Auch wenn die Kleider sehr einfach aussehen, sind sie doch aufwändig gemacht. SRF Bild 3 / 3 Legende: Die schön-wüeschte Chläuse tragen Kleider aus Naturmaterialien und aufwändige Hüte wie die schönen. Allerdings sind die Hüte meist aus Naturmaterialien gefertigt. Keystone

Die Silvesterchläuse sind in Urnäsch am Alten Silvester (13. Januar) unterwegs. Dann wünscht man sich im Appenzeller Hinterland «es guets Neus». Die Ausstellung im Brauchtumsmuseum geht bis am 9. Februar.