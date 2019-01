Er ist in Urnäsch im Kanton Appenzell Ausserrhoden eine Legende: Hampi Blaas. Seine wilden Auftritte sind legendär. Von 1954 bis 2002 war er als wüeschter Silvesterchlaus in Urnäsch unterwegs, rund 300 Larven hat er für sich und seinen Dörfli-Schuppel hergestellt. Viele von ihnen wurden in Museen weltweit gezeigt: in Paris, Peking oder St. Louis (USA).

Bild 1 / 15 Legende: Dreissig Larven sind in der Ausstellung zu sehen. Michael Breu / SRF Bild 2 / 15 Legende: Dörfli-Schuppel in den 1990er-Jahren. Michael Breu / SRF Bild 3 / 15 Legende: Chlauslarve von Hampi Blaas - ein Frühwerk. Michael Breu / SRF Bild 4 / 15 Legende: Weisstöne auf der Larve werden erst seit wenigen Jahren eingesetzt. Michael Breu / SRF Bild 5 / 15 Legende: Stechende Augen als Markenzeichen. Michael Breu / SRF Bild 6 / 15 Legende: Eher untypisch: die Larve kommt mit wenig Farbe aus. Michael Breu / SRF Bild 7 / 15 Legende: Die Larven von Hampi Blaas wurden schon in Amerika ausgestellt. Michael Breu / SRF Bild 8 / 15 Legende: Rund 300 Larven hat Hampi Blaas angefertigt. Michael Breu / SRF Bild 9 / 15 Legende: Rote Töne sollen die Larve besonders gruselig machen. Michael Breu / SRF Bild 10 / 15 Legende: Doppeltes Gesicht... Michael Breu / SRF Bild 11 / 15 Legende: In den 1990er-Jahren werden die Farben heller. Michael Breu / SRF Bild 12 / 15 Legende: Die Larve wird mit Kleister hergestellt. Michael Breu / SRF Bild 13 / 15 Legende: Für die Larve werden echte Zähne eingesetzt. Michael Breu / SRF Bild 14 / 15 Legende: Für einmal sind die Augen nicht aufgehängt. Michael Breu / SRF Bild 15 / 15 Legende: Zähne aus dem Schlachthof... Michael Breu / SRF

Nun widmet das Appenzeller Brauchtumsmuseum in Urnäsch dem vor einem Jahr verstorbenen Hampi Blaas eine Sonderausstellung. Dreissig Larven sind im Untergeschoss des Museums zu sehen – furchterregende Gebilde mit Zähnen, Knochen und Hörnern.