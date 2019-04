Andrin Schweizer wurde 1970 in St. Gallen geboren. Er wuchs in St. Gallen und Kreuzlingen auf. Danach ging er nach Zürich und studierte an der ETH Architektur. Kurz nach seinem Studium machte er sich mit 27 Jahren selbstständig. Sein erster grosser Auftraggeber war die Expo 02. Zürich ist seit Jahren Andrin Schweizers Heimat. Sein Team zählt mitterweile neun Mitarbeiter. Er und sein Partner leben in Bonstetten.