Im Frühling wurden die Alpaufzüge geheim gehalten. Auf Wunsch von Einheimische werden die Abfahrten in Innerrhoden nun doch publiziert.

Nach den ersten Alpabfahrten in Appenzell Innerrhoden diesen Herbst hätten sie viele Reklamationen erhalten. Hausbesitzer, Einheimische und Ladenbetreiber hätten sich gewundert, warum man nicht über die traditionellen Alpabfahrten informiert habe, sagt Guido Buob von Appenzellerland Tourismus AI. «Wir haben uns erkundigt, wie wir informieren können und haben uns entschlossen, die Daten auch auf die Website zu nehmen.»

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Besucherandrang vermeiden Alpaufzüge unter Geheimhaltung 28.04.2020 Mit Audio

Damit wolle man primär die Einheimischen informieren und keine zusätzlichen Besucher anlocken, so Buob: «Die Alpfahrten in Innerrhoden sind auch nicht solche Massenaufläufe wie zum Beispiel die Schwägalpabfahrt in Ausserrhoden.» Innerrhoden sind die Alpabfahrten nämlich einzeln.

Ausserrhoder Alpabfahrten bleiben geheim

Von der Schwägalp ziehen alle Älpler gleichzeitig ins Tal. Das ist immer Anlass für viele Zuschauer und teilweise auch für Feste. Aus diesem Grund publiziert Appenzell Ausserrhoden wie zuvor schon im Frühling keine Daten über die Alpfahrten. So könne man Menschenansammlungen vermeiden.