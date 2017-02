Gesundheitsökonom Heinz Locher lobt die Innerrhoder Regierung für ihre Pläne. Der neue Name sei ehrlicher. Die Umwandlung eines Spitals in ein Versorgungszentrum wäre gemäss ihm auch an anderen Orten in der Schweiz das richtige Vorgehen. «Auch in Heiden könnte es genau auf dieselbe Lösung hinauslaufen.» Wichtig sei die Grundversorgung, für welche die Kantone sorgen müssten.