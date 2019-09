Dank zwei Tunnels und einer abgesenkten Strassenführung liesse sich der Autobahnanschluss und eine neue Kantonsstrasse zum See siedlungsverträglich umsetzen, finden die Planer. Gestern Abend wurde dieses Projekt in Rorschach kontrovers diskutiert.

Die Veranstaltung: Am Dienstagabend informierten die Behördenvertreter über das neue, überarbeitete Projekt für einen dritten Autobahnanschluss in der Region Rorschach. Rund 600 Personen waren der Einladung zur Infoveranstaltung gefolgt. Im Anschluss an die Präsentation äusserten sich viele Anwesende kritisch zu den Plänen der Gemeinden, von Bund und Kanton. Kritisiert wurde etwa die Dimension des Projekts oder der Verschleiss von Kulturland. Befürworter betonten dagegen die Bedeutung des Anschlusses für die regionale Entwicklung.

Das Problem: Die Region Rorschach leidet zunehmend unter dem Verkehr. Die Bahnschranken in Rorschach und Goldach sind zudem häufig geschlossen. Regelmässiger Stau ist die Folge. Von einem dritten Autobahnanschluss erhoffen sich die Gemeinden eine Entlastung.

Der Plan: Es soll ein zusätzlicher Autobahnanschluss oberhalb von Rorschach gebaut und dieser mit einer Kantonsstrasse bis zum See erschlossen werden. Die Gemeinden nehmen entsprechende Anpassungen an ihrem Verkehrsnetz vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 315 Millionen Franken. Den grössten Teil davon übernehmen Bund und Kanton St. Gallen.

Die Kosten: Mit dem Vorprojekt seien verlässlichere Angaben zu den Kosten möglich. Das Gesamtprojekt soll 315 Millionen Franken kosten. Diese sollen massgeblich durch Kanton und Bund finanziert werden. 108 Millionen entfallen auf den Autobahnanschluss, 166 Millionen auf die Kantonsstrasse, weitere 40 Millionen sind für Begleitmassnahmen gedacht. Im Vergleich zu 2017 sind die Kosten für das Projekt heute höher.

Herausforderung Mehrverkehr und SBB Die Bahnschranken in Rorschach und Goldach werden gemäss den aktuellen Plänen der SBB bis 2023 teilweise mindestens 30 Minuten pro Stunde geschlossen sein. Dann wird der Bus keine Lücken mehr finden, um die Bahnlinie zu überqueren und den Fahrplan einzuhalten. Davon gehen die Planer aus. Gleichzeitig gehen die Verkehrsexperten des Bundes davon aus, dass der motorisierte Individualverkehr während der nächsten 20 Jahre deutlich wachsen wird.

Die betroffenen Gemeinden unterstützen das Projekt. Sie würden sich an den Kosten für Begleitmassnahmen – 40 Millionen Franken – beteiligen und 9 Millionen Franken für die neue Kantonsstrasse mitfinanzieren. Die Stimmberechtigten in Goldach und Rorschach entscheiden am 17. November 2019 an der Urne.