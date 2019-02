Arbon ist politisch ein schwieriges Pflaster. Dabei ist vor allem die Exekutive betroffen. Kaum ein Stadtpräsident oder eine Stadtpräsidentin konnte sich in der jüngeren Vergangenheit länger im Amt halten. Bestes Beispiel war der vergangene Wahlsonntag: Die Stimmberechtigten haben die ganze Exekutive mit Stadtpräsidium und Stadtrat komplett ausgewechselt. Neuer Stadtpräsident ist Dominik Diezi (CVP).

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wahlen Thurgau Diezi ist neuer Stadtpräsident von Arbon

In Arbon ist man sich das fast schon gewohnt. Seit Jahren ist in der Politik die Rede von Streit, Vertrauensverlust und Unzufriedenheit. Seit 1999 gab es in Arbon drei Stadtpräsidenten und eine Stadtpräsidentin (siehe Bildergalerie).

Bild 1 / 6 Legende: Der neugewählte Stadtpräsident Dominik Diezi (CVP). Er tritt sein Amt am 1. Juni 2019 an. zvg Bild 2 / 6 Legende: Andreas Balg hat seinen Rücktritt als Stadtpräsident für das Jahr 2019 bekannt gegeben. Dies, weil er seiner Familie und seinen Freunden die Wiedrigkeiten und Anfeindungen, die dieses Amt mit sich bringen, nicht länger zumuten wolle. zvg Bild 3 / 6 Legende: Martin Klöti, der aktuelle St. Galler Regierungsrat, hielt sich in den letzten 20 Jahren noch am längsten im Amt als Stadtpräsident in Arbon. Er amtete von 2005 bis 2012. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Die Baslerin Lydia Buchmüller, Vorgängerin von Martin Klöti, war nur kurz Stadtpräsidentin. Sie trat – auch aus gesundheitlichen Gründen – zurück. Keystone Bild 5 / 6 Legende: Eine umstrittene Figur: Giosch Antoni Sgier war von 1999 bis 2003 Stadtpräsident in Arbon. Keystone Bild 6 / 6 Legende: Christian Tobler war von 1985 bis 1999 SVP-Stadtpräsident in Arbon. 1999 wurde er abgewählt. zvg

Im Schnitt wurden die Amtsträger nach nur etwa einer Amtsdauer abgewählt oder gingen freiwillig. Lediglich Martin Klöti, aktueller St. Galler Regierungsrat, konnte sich länger, nämlich sieben Jahre, im Amt halten.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Arboner Stadtpräsidium Der ungeliebte Chef

Was macht Arbon politisch zu einem solch harten Pflaster? Radio SRF hat mit dem ehemaligen Arboner Stadtpräsidenten Christoph Tobler gesprochen. Er war vierzehn Jahre lang bis 1999 Stadtpräsident.

Radio SRF: Christoph Tobler, sind die Arbonerinnen und Arboner unregierbar?

Christoph Tobler: Nein, unregierbar sind sie nicht. Ein Exekutivamt in Arbon, besonders das Stadtpräsidium, ist halt anspruchsvoll und sicher nicht einfach.

Weshalb gibt es in Arbon denn so viele Wechsel in der Exekutive? Weshalb ist hier so oft der Wurm drin?

Arbon ist wegen der strukturellen Gegebenheiten speziell. Zu meiner Zeit galt es zum Beispiel den Saurer-Abbau zu bewältigen. Es ist schwieriger eine solche Gemeinde zu führen und zu entwickeln, als eine Gemeinde, wo viel Geld vorhanden ist. Ausserdem denke ich, dass damals vor 20 Jahren mit meiner Abwahl auch schon viel politisches Geschirr zerschlagen wurde.

Dass nun die ganze Exekutive ausgewechselt wurde, überrascht sie das?

Ja, das hat mich schon überrascht. Meiner Meinung nach hätte eine gewisse Kontinuität diesem Gremium gut getan. Das hätte die Weiterarbeit einfacher gemacht. Für die neue Exekutive ist dies deshalb ein anspruchsvoller Start.

Das Interview führte Michael Ulmann

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz; 17:30 Uhr; ulmm/wies