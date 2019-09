Lilly Langenegger, 1944, geboren und aufgewachsen in Zürich. Sie war in einem Kinderheim im appenzellischen Gais tätig, leitete einen Kindergarten in Zürich und wurde 1969 durch Heirat Bäuerin in Gais. Die Mutter von vier erwachsenen Kindern beschäftigt sich seit den Siebzigerjahren als Autodidaktin mit der Bauernmalerei. Sie stellte ihre Werke an zahlreichen Ausstellungen aus. Ihre seit 1995 erscheinenden Bilderbücher wurden zu Bestsellern.