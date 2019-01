Die Appenzeller Bahnen möchten 2022 mit dem Bau der Doppelspur durch Teufen beginnen und in drei Jahren damit fertig sein. Am Donnerstag Abend war die Bevölkerung zu einem Informationsanlass eingeladen. Auch Ausserrhodens Baudirektor Dölf Biasotto weibelte für die Doppelspur.

Der Anlass fand auch auf Druck des Gewerbes statt, das unlängst einen Marschhalt gefordert hat. Die Detailisten im Dorf Teufen haben nämlich Angst ums Überleben. Wer seinen Laden an der Hauptstrasse hat, muss in der dreijährigen Bauzeit mit Einnahmeeinbussen von bis zu 50 Prozent rechnen, so ihre Einschätzung.

Unklarheiten vom Tisch

Die Appenzeller Bahnen und Ausserrhodens Baudirektor Dölf Biasotto stellten von Anfang an klar, dass es am Projekt «Doppelspur» nichts zu rütteln gibt. In den Jahren 2022 bis 2024 sollen, ausgenommen im Winter, die Gleise in die Strasse eingebaut werden. Vorgängig wird beim Bahnhof ein Kreisel gebaut und ein drittes Gleis verlegt. Die Bausumme beläuft sich auf 53,3 Millionen Franken.

Bauzeit bis Ende 2024

Einsprachen blockieren momentan das Bauprojekt. Diese werden vom Bund behandelt. Der Kreiselbau beim Bahnhof verzögert sich deshalb. Im Moment gehen die Appenzeller Bahnen davon aus, dass die Bauarbeiten bis Ende 2024 fertig sein sollten.

Die Appenzeller Bahnen versuchten am Infoabend Vertrauen zu schaffen. Kanton und Gemeindevorstand appellierten an die Zusammenarbeit. Knapp 100 Bürger nahmen an der Veranstaltung teil. Viele Befragte äusserten sich kritisch.