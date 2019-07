Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Niederbüren wurde eine Indoorhanfanlage entdeckt. Für die Polizei kein Einzelfall.

In einem Einfamilienhaus im sanktgallischen Niederbüren wurde bei Löscharbeiten am Montagabend eine Indoorhanfanlage entdeckt. Passanten meldeten, dass Rauch aus dem Haus austrete. Die alarmierte Feuerwehr konnte anschliessend den Brandherd im obersten Stock lokalisieren und löschen, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Auf der gleichen Etage fanden die Einsatzkräfte eine Indoorhanfanlage. Bei der anschliessenden Durchsuchung des Hauses und der Nebengebäude wurden insgesamt 150 Hanfpflanzen festgestellt. Der 38-jährige Hausmieter wurde festgenommen. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Im Kanton St. Gallen werden immer wieder Hanfanlagen ausgehoben, welche von Privatpersonen betrieben werden. «Wir stellen das immer wieder fest. Sei das in einem Einfamilienhaus, in einem Obergeschoss, in einem Keller oder in Nebenräumen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Der Fall in Niederbüren sei «absolut kein Einzelfall».