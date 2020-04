Die Appenzeller Bahnen und die Rhätische Bahn RhB streichen auch dieses Jahr mehrere Gleise in Kurven auf ihrem Streckennetz wieder mit weisser Farbe an. Beide Bahnunternehmen haben dies bereits in den letzten Jahren im Rahmen von Pilotprojekten gemacht.

Dank der weissen Farbe sind die Gleise bei heissen Temperaturen bis zu acht Grad kühler und es kommt weniger zu sogenannten Verdrückungen und Verwerfungen.

Dank der guten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren kommt die Massnahme dieses Jahr jedoch vermehrt zur Anwendung. «Im letzten Jahr haben wir etwa fünf heikle Kurven weiss angemalt. Dabei hat sich gezeigt, dass wir kaum sonstige Unterhaltsarbeiten hatten. Dieses Jahr bemalen wir deshalb rund zehn Kurven», sagt Michael Bolt, Leiter Fahrbahn bei den Appenzeller Bahnen. Diese Arbeiten sind aktuell im Gang oder wurden in den vergangenen Tagen abgeschlossen.

Gemäss Michael Bolt habe man deswegen auch einen regen Austausch mit der Rhätischen Bahn. Wie die Appenzeller Bahnen ist auch die RhB eine Meter-Spur-Bahn. Dort heisst es auf Anfrage, dass man ab Mitte Juni Gleispassagen wieder weiss streichen werden.