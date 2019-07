Hitzewelle in der Schweiz

Gleisschäden bei der SBB: Wegen der Hitze hat die SBB mit verbogenen Gleisen zu kämpfen. So hatten sich zwischen Stäfa (ZH) und Uetikon (ZH) nach Angaben der SBB die Gleise ausgedehnt und den darunter liegenden Schotter weggedrückt. Dies führte dazu, dass sich das Gleis absenkte. Die Strecke wurde gesperrt.

Ein Löschzug musste gemäss SBB zuerst das Gleis abkühlen, bevor man mit der Behebung des Schadens beginnen konnte. Neben Wasser greift die SBB auch auf weisse Farbe zurück. Diese soll dafür sorgen, dass die Gleise die Hitze nicht so stark absorbieren.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Strategie So rüstet sich die SBB für Hitzewellen

Einschränkung des Feuerns: In der Zentralschweiz hat die Trockenheit so stark zugenommen, dass in den Kantonen Luzern, Uri sowie Ob- und Nidwalden das Feuern im Freien eingeschränkt wird. Möglich ist, dass für den 1. August ein Feuerwerksverbot erlassen wird.

Die zuständigen Stellen gehen von einer erheblichen Waldbrandgefahr aus. Aktuell gilt Stufe drei von fünf Gefahrenstufen. Es bestehe die Gefahr, dass weggeworfene Raucherwaren oder der Funkenflug eines Grillfeuers Brände verursachen könnten, teilten die Urner Sicherheitsdirektion sowie das Feuerwehrinspektorat Ob- und Nidwalden mit.

Die Behörden rufen zu einem sorgfältigen Umgang mit Feuer im Wald und in Waldesnähe auf. Dort solle, wenn überhaupt, nur in fest eingerichteten Feuerstellen und mit grösster Vorsicht ein Feuer entfacht werden. Bei starkem Wind, etwa vor Gewittern, sei auf das Feuern ganz zu verzichten.

Wie wird das Wetter? SRF Meteo hält die aktuellsten Wetterinformationen bereit.

Zürcher Limmat-Schifffahrt ist eingestellt: Wegen der Hitze wird der Betrieb der Limmatschiffe der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) vorübergehend eingestellt. Das Problem sind die Glasdächer der drei Schiffe «Felix», «Regula» und «Turicum», unter denen es unerträglich heiss wird.

Die ZSG stellt den Betrieb dieser Schiffe jeweils ein, wenn es an mehr als zwei Tagen über 33 Grad heiss ist. Diese Temperaturen seien weder den Gästen noch dem Personal zuzumuten. Im Inneren der Schiffe kann es über 40 Grad heiss werden. Dies ist seit Dienstag der Fall, wie aus einer Meldung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) hervorgeht. Der Unterbruch dauert voraussichtlich bis und mit Donnerstagabend. Auch in den vergangenen zwei Jahren mussten die Limmatschiffe wegen Hitze vorübergehend am Steg bleiben.