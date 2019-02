Der Film wird am 16. Februar um 14.30 Uhr in der Schöntalhalle in Altstätten gezeigt. Er läuft auch im Kino Madlen in Heerbrugg: Am 07. März um 20.15 Uhr, am 09. März um 17.15 Uhr, am 10. März um 17.15 Uhr und am 12. März um 18 Uhr. Am 14. März wird der Film über die «Röllelibutzen» im Kino Rosenthal in Heiden gezeigt.