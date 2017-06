Mauersegler

Vogelwarte Sempach / Mathias Schäf

Kaum ein Vogel ist besser an das Leben in der Luft angepasst als der Mauersegler: Rund um die Uhr bleibt er in der Luft – auch zum fressen, paaren oder schlafen. Nur die Nistzeit verbringt das Weibchen im Nest. Mauersegler haben eine Spannweite von 40 Zentimetern und sie wiegen zwischen 40 und 50 Gramm.