So wurde in der Ostschweiz und Graubünden gestreikt

In den grösseren Städten in der Ostschweiz und Graubünden fanden am Freitag, am nationalen Frauenstreiktag, diverse Aktionen und Anlässe statt.

Bild 1 / 21 Legende: Ankunft der Teilnehmerinnen des Sternenmarsches in St. Gallen beim Streikplatz in der Marktgasse. ZVG Bild 2 / 21 Legende: In Chur besammelten sich die streikenden Frauen für den «Frauen-Power-Marsch» auf dem Kornplatz. SRF Bild 3 / 21 Legende: Auch die Polizei machte beim Frauenstreik in Chur mit – zumindest symbolisch. SRF Bild 4 / 21 Legende: In Chur dominierte die Farbe lila. SRF Bild 5 / 21 Legende: Viele Frauen gingen mit klaren Parolen auf die Strassen, wie hier in St. Gallen. SRF Bild 6 / 21 Legende: Der Streikplatz in der Marktgasse in St. Gallen. SRF Bild 7 / 21 Legende: Auch in der Ostschweiz dominiert heute die Farbe lila anlässlich des Frauenstreiktages. SRF Bild 8 / 21 Legende: Theater-Performance am Streikplatz in St. Gallen. ZVG Bild 9 / 21 Legende: Lachende Gesichter am Streikplatz in St. Gallen. SRF Bild 10 / 21 Legende: In Pontresina haben im Anschluss an die Landsession des Grossen Rates Graubünden fünf Politiker auf dem «Frauenstreik-Sofa» Platz genommen und sich den Gleistellungs-Fragen gestellt. Motto: «Nehmen Sie Platz, Messieurs». SRF Bild 11 / 21 Legende: In Wil, hier an der Oberen Bahnhofstrasse, besammelten sich die Teilnehmerinnen des Frauenstreiks am Vormittag. ZVG Bild 12 / 21 Legende: Auch Männer machen am Frauenstreik mit, wie hier in Wil. ZVG Bild 13 / 21 Legende: Frauen beim «Tanz-Flashmob» in Rapperswil-Jona. ZVG Bild 14 / 21 Legende: Gelöste Stimmung beim Frauenstreik in Rapperswil-Jona. ZVG Bild 15 / 21 Legende: Auch in Rapperswil-Jona gingen die Frauen mit vielen Parolen und Transparenten an die Kundgebungen. ZVG Bild 16 / 21 Legende: Auch im ausserrhodischen Trogen gingen junge und ältere Frauen auf die Strasse bzw. auf den Landsgemeindeplatz. ZVG Bild 17 / 21 Legende: Frauen verschaffen sich in Trogen mit dem Megaphon Gehör. ZVG Bild 18 / 21 Legende: Teilnehmerinnen des Frauenstreiks auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen. ZVG Bild 19 / 21 Legende: In Glarus versammeln sich die Frauen im Volksgarten. ZVG Bild 20 / 21 Legende: Frauenstreik beim Regierungsgebäude in Frauenfeld. ZVG Bild 21 / 21 Legende: Der Thurgauer Regierungspräsident Jakob Stark (Mitte) nimmt in Frauenfeld die Forderungen der streikenden Frauen entgegen. ZVG

Der 14. Juni ist ein Schlüsseldatum für die Gleichstellung von Mann und Frau in der Schweiz. 1981 hiess das Volk den entsprechenden Verfassungsartikel gut. Zehn Jahre später streikten die Frauen: 1991 legten eine halbe Million Frauen in der Schweiz die Arbeit nieder, angeführt von den Gewerkschaften. «Wenn Frau will, steht alles still», war das Motto.

Ich bin eine moderne Frau, trotz meinen 70 Jahren.

Der zweite Frauenstreik in der Geschichte der Schweiz mit dem Motto «Lohn.Zeit.Respekt» wurde nicht von den Gewerkschaften, sondern von regionalen Streikkollektiven organisiert.

Was fand wann und wo statt? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Stadt St. Gallen 10.00 Uhr: Sternenmarsch zum Marktplatz/Vadianplatz 15.24 Uhr: Start Kundgebung Frauenstreik St. Gallen beim Vadian Ab 19.00 Uhr: Abendprogramm in diversen Lokalitäten Rapperswil 11.00 Uhr: Tanz-Flashmob an der Schlosstreppe Ab 11.30 Uhr: Streikpicknick Ab 16.30 Uhr: Drink'n'Think in der Feierabend-Bar beim Bahnhof Frauenfeld/Weinfelden 12.00 Uhr vor dem Regierungsgebäude: Übergabe der Botschaften an den Regierungsrat, Marsch zum Bahnhof 13.12 Uhr: Abfahrt nach Weinfelden 13.30 Uhr: Treffpunkt auf dem Marktplatz Weinfelden Trogen 14.15 Uhr Landsgemeindeplatz: Treffpunkt Kundgebung, danach Abfahrt nach St. Gallen Glarus 11.00 - 14.00 Uhr Volksgarten: Musik und Ansprachen mit Forderungen an den Regierungsrat Chur 10 - 12 Uhr Alexanderplatz: Verpflegung, Musik und Strassentheater 15.30 Uhr Kornplatz: Start zum Frauen-Power-Marsch Domat-Ems 11.45 Uhr Sentupada: Mittagessen auf dem Dorfplatz, anschliessend Marsch nach Chur und Teilnahme am Frauen-Power-Marsch Pontresina 11.00 Uhr Piazza vor dem Rondo: Podium

In St. Gallen liefen die Fäden zusammen

Viele Ostschweizerinnen reisten am Freitag nach St. Gallen, wo ein breit abgestütztes Komitee den Streik vorbereitet hat. Der Tag begann um 10 Uhr mit einem Sternmarsch. Nach Aktionen in den Regionen trafen sich die Frauen aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau und aus dem Appenzellerland auf dem Streikplatz in der Marktgasse in St. Gallen.

Herzstück des St. Galler Frauenstreiks war die Demonstration, die um 15.24 Uhr beim Vadian-Denkmal startete. Grund für den ungewöhnlichen Zeitpunkt ist die Ungleichbehandlung beim Lohn. Bei einem Arbeitstag bis 17 Uhr könnten die Frauen aufgrund des Lohnunterschieds um 15.24 Uhr die Arbeit niederlegen, sagten Vertreterinnen des Komitees Frauenstreik. Am Abend standen in diversen Lokalitäten Feiern auf dem Frauenstreik-Programm.

Auch im Kanton Graubünden auf den Strassen

Im Kanton Graubünden gab es vor allem in Chur, Domat-Ems und Pontresina Veranstaltungen zum Frauenstreiktag. Um 15.30 Uhr fand zum Beispiel in Chur der «Frauen-Power-Marsch» statt.

In Pontresina wurde ein Podium der etwas anderen Art organisiert. Am Rande der Auswärtssession des Grossen Rates Graubünden nahmen fünf Grossräte auf einem Sofa Platz. Sie diskutierten über Gleichstellungsfragen und mussten Fragen beantworten, welche typischerweise sonst nur Frauen gestellt werden.