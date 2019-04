Inhalt

Gedenkfeier für Martin Bürki - «Appenzell Innerrhoden verliert einen Schaffer»

Feierlicher Abschied von Landesfähnrich Martin Bürki: 300 geladene Gäste und nochmals so viele Menschen aus der Bevölkerung haben an der Gedenkfeier in der Kirche St. Mauritius in Appenzell teilgenommen.