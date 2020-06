Der Begriff und die Funktion des Rangers kommt ursprünglich aus Nordamerika. Ein Ranger schaut in einem Park oder Naturschutzgebiet zum Rechten und klärt auch interessierte Besucher auf. Nun soll die Ranger-Funktion auf den Alpstein im Kanton Appenzell Innerrhoden adaptiert werden.

So zumindest die Idee von Hotelier Christian Lienhard. Er ist seit fast 30 Jahren Direktor des bekanntesten Hotels im Kanton Appenzell Innerrhoden, dem Hotel Hofweissbad. Dieses befindet sich nur wenige Kilometer entfernt vom wohl beliebtesten Einstiegspunkt in den Alpstein, dem Parkplatz in Wasserauen.

Legende: Auf dem Parkplatz in Wasserauen ist auch am Montagmorgen um ca. 10 Uhr Betrieb, es hat aber noch Platz. SRF/Michael Ulmann

«Die vergangenen schönen Wochenenden oder Feiertage mit den vielen Touristen, die den Alpstein besucht haben, waren für uns sehr mühsam. Wegen der vollen Parkplätzen parkten die Touristen oft bei uns auf dem Hotelgelände», ärgert sich Lienhard. Wie andere Innerrhoderinnen und Innerrhoder ärgert er sich aber auch über liegengebliebenen Abfall am Seealpsee oder die unzähligen Feuerstellen, die spontan errichtet wurden.

«Deshalb braucht es eine Aufsicht beim Seealpsee oder beim Parkplatz in Wasserauen. So eine Art Ranger, der einen Wildwuchs wie in den vergangenen Wochen verhindert», fordert Lienhard. Dieser Ranger soll die Leute anweisen, wo grilliert oder campiert werden darf oder was die Leute mit ihrem Abfall machen sollen.

Legende: Christian Lienhard, Direktor des Hotels Hofweissbad, ist besorgt um das Image der Alpstein-Region. SRF/Michael Ulmann

Beim Innerrhoder Tourismus-Verband Appenzellerland Tourismus AI kommt diese Idee des Alpstein-Rangers grundsätzlich gut an. «Wir haben schon vor einigen Jahren darüber diskutiert», sagt der Geschäftsleiter Guido Buob. «Bisher habe ich eine solche Idee noch als Marketing-Gag angesehen. Wegen des veränderten Nutzerverhaltens der Besucher im Alpstein, bin ich unterdessen aber bereit, wieder darüber zu diskutieren.»

Legende: «Vielleicht braucht es wirklich eine Art Ranger im Alpstein», sagt Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AI. SRF/Michael Ulmann

Sowohl für Guido Buob als auch für den Hotelier Christian Liendhard ist aber klar: In Innerrhoden soll es auch in Zukunft einen nachhaltigen und qualitativen Tourismus geben. Die Herausforderung dabei sei, alle Interessen von Tourismus, Politik, Landwirtschaft und Natur unter einen Hut zu bringen.