Das St. Galler Geothermie-Projekt galt als ein international bedeutendes Pilotprojekt für die Geothermie-Nutzung im nichtvulkanischen Untergrund. Es war das bisher grösste der Schweiz. Nach gut vier Monaten Bohrzeit, in der sich die Maschinen im Sittertobel bis in 4450 Meter Tiefe gefressen hatten, bebte am 20. Juli 2013 die Erde. Das Beben der Stärke 3,5 bedeutete das Ende des ambitionierten Projekts.

uch das Erdgas, das im Bohrloch eher überraschend gefunden wurde, wurde nicht genutzt. Die Stadt fand keine Investoren für eine Gasförderung. Anfang 2015 bewilligte das Stadtparlament einen Nachtragskredit von 36 Millionen Franken und schrieb die Kosten des Projekts ab. 18 Millionen Risikodeckung zahlte der Bund.