Vor rund einem Jahr fand vor der Kantonsschule am Burggraben die erste Klimademonstration in St. Gallen statt. Auch in der grössten Ostschweizer Stadt forderten insbesondere Jugendliche fortan und öffentlichkeitswirksam einen besseren Klimaschutz.

Zwei prägende Gesichter

Damals und seither an vorderster Front an den Klimademos in der Ostschweiz dabei: Miriam Rizvi und Dominic Truxius. Beide sind 18 Jahre alt, gehen an der Kantonsschule am Burggraben zur Schule und sind Mitglieder des Kollektivs Klimastreik Ostschweiz.

Bild 1 / 2 Legende: Miriam Rizvi ist US-Amerikanerin und kam vor einigen Jahren in die Schweiz. Keystone Bild 2 / 2 Legende: Dominic Truxius gehörte zu den Initianten der ersten Klimademo in St. Gallen. SRF

Was beide auch gemeinsam haben, sie sind idealistisch, engagiert und provokativ. Im September beispielsweise provozierten sie bewusst mit einer Galgen-Aktion am Bahnhof St. Gallen und wollten so aufzeigen, dass die Klimakrise auch töte. Die Kritik kam prompt.

Ereignisreiches Klima-Jahr

Selbst kritisierten sie die Absenzregelung der Kantonsschule am Burggraben für die Teilnahme an den Klimademonstrationen während dem Unterricht, forderten die Ausrufung des Klimanotstandes oder freuten sich über die «Klima-Wahl» am 20. Oktober.