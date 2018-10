Gabi Heussi wohnt in Weesen. Für sie gehöre Weesen zum Glarnerland, ihre Familie kommt von dort, sie wohnte einige Jahre da und geht noch heute im Kanton Glarus einkaufen. «Im Glarnerland fühle ich mich wohl». Die 57-Jährige ist freischaffende Journalistin, leitete während einigen Jahren die «Glarner Woche». Sie wurde von Eva Zopfi-Höfer vom Somedia-Buchverlag angefragt, ob sie dieses Buch schreiben möchte. Während eineinhalb Jahren hat sie am Buch gearbeitet. «Das Eintauchen in diese persönlichen Familiengeschichten hat mich besonders fasziniert.»