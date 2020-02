Zu jedem richtigen Schwingfest gehört ein richtiger Brunnen. Dort können sich die «Bösen» sammeln, erfrischen oder das Sägemehl aus dem Gesicht waschen. Für den Brunnen am Eidgenössischen Jubiläums-Schwingfest in Appenzell wird kein Aufwand gescheut.

In Appenzell wird am perfekten Schwingfest-Brunnen getüftelt

Er ist quasi das Herzstück jedes Schwingfestes: Der Brunnen. Für den Brunnen am Eidgenössischen Jubiläums-Schwingfest 2020 im August in Appenzell haben sich die Verantwortlichen etwas Spezielles ausgedacht: Der Brunnen soll aus einem einzigen Stück Holz sein – genauer gesagt aus einem rund 170-jährigen Fichtenstamm mit einer speziellen Astgabelung.

Zurzeit steht der über vier Meter lange und am Schluss rund eine halbe Tonne schwere Holzstamm, aus dem dereinst der fertige Brunnen wird, in einer Zimmerei in Eggerstanden AI. «Ich habe ein ganzes Jahr lang nach diesem perfekten Baum für den EJSF-Brunnen gesucht», sagt Walter Koller. Der Revierförster von Appenzell Innerrhoden ist einer von vier Männern, die am Brunnen arbeiten. Gefunden hat er ihn an einer abgelegenen Stelle zwischen Kronberg und Säntis. Mit einem Spezialhelikopter wurde er ins Tal transportiert.

Legende: In der Zimmerei Fässler in Eggerstanden wird zurzeit am Brunnen gearbeitet. SRF MICHAEL ULMANN

Besonders wichtig war Walter Koller, dass der Baum eine spezielle Astgabelung hat, aus der sich ein Röhrenstock fertigen lässt. Um das Loch dafür zu bohren hat der Kunsthandwerker Martin Fuchs, der Tüftler im Team, eigens eine spezielle Bohrvorrichtung entwickelt, mit der schräg durch die Astgabelung gebohrt werden kann.

Legende: Zimmermann Thomas Fässler zeigt an, wie das Bohrloch geplant ist. SRF MICHAEL ULMANN

Am Freitag wurden die letzten zehn Zentimeter für das Loch gebohrt, was auch geklappt hat, wenn auch erst nach einigen Anläufen. «Ich war schon etwas nervös», gibt Martin Fuchs zu. Nun sei er aber zusammen mit seinen drei anderen «Tüftlern» umso glücklicher.

Legende: Auf der Kamera, die in das Bohrloch gestossen wird, sieht man: Der Durchstich ist gelungen. MICHAEL ULMANN

Aber weshalb eigentlich dieser grosse Aufwand mit hunderten von Freiwilligenstunden für «nur» einen Schwingfest-Brunnen? «Das ist eine einmalige Sache für Appenzell und den Eidgenössischen Schwingerverband, und dafür ist uns kein Aufwand zu gross», betont der OK-Chef des Schwingfestes, Reto Mock.

Legende: Mit einer speziellen Bohrvorrichtung wurde das Loch gebohrt. SRF MICHAEL ULMANN

Der Brunnen wird nun in der Zimmerei in Eggerstanden fertiggestellt, damit er dann im August in der Schwingarena bestaunt werden kann. Aber eines ist für Förster Walter Koller auch klar: «Wir werden ihn weder mit Schnitzereien verzieren, noch mit Farbe oder Lach bearbeiten. Es soll eine Naturschönheit bleiben.»

Übrigens: Nach dem Schwingfest geht der Brunnen als «Schönschwinger-Preis» an den Schwinger, der am schönsten geschwungen hat – oder er kriegt den erzielten Erlös aus der Versteigerung des Brunnens.