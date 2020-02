In den seit dem Jahr 2000 erneuerten Kantonsverfassungen von Graubünden, Schwyz, Neuenburg, St. Gallen, Schaffhausen, Zürich, Freiburg, Waadt, Luzern, Basel–Stadt findet der Klimaschutz keine Erwähnung. Lediglich in der Genfer Kantonsverfassung, einer der jüngsten in der Schweiz (2012), gibt es einen eigenen Klimaartikel, ergänzend zu verschiedenen Bestimmungen zum Umwelt-, Natur- und Heimatschutz. In weiteren Kantonen (z.B. BE, LU, ZH) wurden in den vergangenen zwei Jahren Vorstösse zur Aufnahme des Klimaschutzes in die Kantonsverfassung eingereicht. Im Kanton Bern wurde der Vorstoss im Juni 2019 angenommen, im Kanton Luzern zur gleichen Zeit abgelehnt. Im Kanton Zürich ist der Entscheid noch hängig. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird die Kantonsverfassung zurzeit totalrevidiert. Die zuständige Kommission empfiehlt mit klarer Mehrheit die Aufnahme eines Klimaartikels.