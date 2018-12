Die frisch gewählte Bundesrätin Karin Keller-Sutter wird in ihrer Heimat empfangen.

Nach einem Empfang in St. Gallen ist in Wil ein Festzug durch die Innenstadt geplant.

Mit dabei sind Ostschweizer Politiker und auch Bundesrat Johann Schneider-Ammann, der in St. Gallen eine Ansprache hält.

Rund eine Woche nach ihrer Wahl in den Bundesrat wird Karin Keller-Sutter in der Ostschweiz empfangen. Mit einem Extrazug kam die frisch gewählte Bundesrätin um 14.25 Uhr in St. Gallen an.

Bild 1 / 5 Legende: Der Extrazug aus Bern mit Karin Keller-Sutter kommt in St. Gallen an. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Eine ausgelassene Karin Keller-Sutter bei ihrem Empfang am Bahnhof St. Gallen. SRF Bild 3 / 5 Legende: SRF Bild 4 / 5 Legende: Karin Keller-Sutter auf dem Weg vom St. Galler Bahnhof zur Lokremise, wo unter anderem Bundesrat Johann Schneider-Ammann eine Rede halten wird. SRF Bild 5 / 5 Legende: Am Bahnhof St. Gallen laufen die Vorbereitungen für den Empfang von Karin Keller-Sutter. SRF

Bei einem Empfang am Bahnhof in St. Gallen mit Polizeimusik, Schulklassen und der Bevölkerung wurde Karin Keller-Sutter von Mitgliedern der St. Galler Regierung, des Kantonsrates sowie Politikern des St. Galler Stadtparlamentes und aus anderen Ostschweizer Kantonen empfangen.

Festakt und Empfang in Wil

Nach einem Festakt in der Lokremise St. Gallen fährt Karin Keller-Sutter mit dem Extrazug am späteren Nachmittag weiter in ihre Heimatgemeinde Wil. Dort ist ein Empfang am Bahnhof und ein Festzug durch die Wiler Innenstadt geplant. Ab 18.00 Uhr feiert die Wiler Politikerin ihre Wahl zur Bundesrätin bei einem Apéro riche mit der Bevölkerung auf dem Hofplatz Wil.