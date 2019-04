Nöldi Forrer will den 150. Kranz

Nöldi Forrer, der 2001 in Nyon Schwingerkönig wurde, ist mit 145 Kränzen in der ewigen Rangliste die unbestrittene Nummer Eins. Doch der 40-jährige Toggenburger gibt sich damit nicht zufrieden. Schon vor Jahren setzte er sich die Marke von 150 Kranzgewinnen.

Rückkehr nach 22 Monaten

Sein Vorhaben ist jedoch ins Stocken geraten. Am Nordostschweizer Schwingfest 2017 in Davos verletzte er sich. Das zog komplizierte Hüftoperationen mit einem schwierigen Heilungsprozess nach sich.

Legende: In Ebnat-Kappel gab Nöldi Forrer sein Comeback und erzielte den fünften Rang. SRF Fritz Bischoff

Am Sonntag nun ist Nöldi Forrer nach 22 Monaten Absenz beim Toggenburger Schwingertag in Ebnat Kappel in den Sägemehlring zurückgekehrt. Er schaffte einen fünften Platz. Damit sei er mehr oder weniger zufrieden, sagt Forrer, er behalte das Ziel von 150 Kranzgewinnen vor Augen.

Ob er dieses Ziel noch erreichen wird, zeigt sich diese Saison. Denn eines ist für den Käsermeister aus Stein klar: Ende Saison beendet er seine Karriere, ob der 150. Kranz noch Tatsache geworden ist oder nicht.