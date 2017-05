Konkurs abgewendet Lösung für Frauenfeld Wärme AG gefunden

Heute, 12:21 Uhr

Nach dem Debakel rund um die Wärme Frauenfeld AG, scheint eine Lösung in Sicht. Die Stadt Frauenfeld will das Unternehmen in die eigenen Werkbetriebe integrieren. Möglich macht diese Lösung auch Winterthur, die an der Wärme Frauenfeld AG beteiligt ist: Sie verzichtet auf 1,4 Millionen Franken.

Bild in Lightbox öffnen. Vorgeschichte: Am Anfang stand die Idee, die Wärme von Abwasser zu nutzen und mit dieser Energie ganze Wohnquartiere zu versorgen. Das war die Idee der beiden Städte Frauenfeld und Winterthur. Dafür gründeten sie eine eigene Aktiengesellschaft. Bald türmten sich aber Schulden und das Unternehmen stand zeitweise vor dem Konkurs. Eine externe Untersuchung hatte ergeben, dass es Fehler in der Kommunikation gab und man die Investitionen unterschätzt habe. Das Debakel führte zu einem Rücktritt eines Stadtrates in Winterthur. Massnahmen: Nun soll die Wärme Frauenfeld AG aufgekauft werden. Kaufen will sie die Stadt Frauenfeld und sie dann in die eigenen Werkbetriebe integrieren. Die Botschaft dazu hat der Stadtrat heute dem Gemeinderat zugestellt. Kostenpunkt gut 4,7 Millionen Franken. Konsequenzen: Die Stadt Winterthur wird auf 1,4 Millionen Franken verzichten, der Abwasserverband Regio Frauenfeld will bis 2022 auf den Mietzins verzichten, die beteiligte Bank wird auf den Darlehenszins verzichten, ebenso der Kanton Thurgau. Das ergibt am Ende einen Kaufpreis für die Wärme Frauenfeld AG für die Stadt Frauenfeld von 4,7 Millionen Franken. Diese Lösung ist noch nicht definitiv: In der Stadt Winterthur wird das Parlament über den Forderungsverzicht befinden müssen. In Frauenfeld wird für die Integration der AG eine Volksabstimmung notwendig sein. Audio «Lösung für Frauenfeld Wärme AG gefunden (29.5.2017)» abspielen. Audio «Lösung für Frauenfeld Wärme AG gefunden (29.5.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Lösung für Frauenfeld Wärme AG gefunden (29.5.2017) 1:55 min

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz, 12:02 Uhr; schüp / sda